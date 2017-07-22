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Елена Данилова: В матче со шведками у меня были не удары, а какие-то ковырялки

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Нападающий женской сборной России Елена Данилова прокомментировала поражение от сборной Швеции во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

«Что на душе… Обидно. Неприятно проигрывать в любом случае. Но мы сделали всё возможное. Где-то не реализовали свои моменты и по глупой ошибке пропустили мячи. Это наша проблема, нашей сборной. Никак не можем понять, что такие вещи нельзя делать. Тем более на таком уровне, в таких матчах такие вещи недопустимы. В большей степени сержусь на себя. У меня не было стопроцентных моментов, но были моменты, когда надо было дожимать и реализовывать. Не дожала. Где-то ноги подсели. В итоге получились не удары, а так… ковырялки», — цитирует Данилову официальный сайт УЕФА.

Отметим, 25 июля россиянки проведут заключительный матч в квартете против команды Германии. 

Матч

Швеция - Россия - 2:0 (1:0)

Голы

Шелин 22 (1:0). Блакстениус 51 (2:0).

Состав

Швеция: Линдал, Самуэльссон, Сембрандт, Фишер, Эрикссон, Дальквист (Фолькессон, 63), Аслани, Зегер, Шелин, Блакстениус (Хаммарлунд, 73), Схоуг (Рольфё, 46)

Россия: Щербак, Кожникова, Макаренко, Морозова Е., Зиястинова, Чоловяга, Черномырдина (Федорова, 66), Смирнова, Солодкая, Данилова (Карпова, 73), Сочнева (Кисконен, 81)

Предупреждения:

Эрикссон, 17 - Сочнева, 21; Морозова Е., 55

Судья:

Стефани Фраппарт (Франция)

Место и дата

21 июля 19:00, , Онлайн-трансляция

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