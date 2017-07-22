Виктор Альварес: Переход в Россию - большой шаг в карьере

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес поделился впечатлениями от перехода в стан «канониров».

«Знаю о новой команде не очень много. Мои друзья рассказывали, что в России сильный чемпионат, где играют много классных игроков. Когда искал информацию про «Арсенал» в Интернете, обратил внимание, что у команды солидная армия болельщиков, которые поддерживают команду, даже когда дела идут не очень хорошо. Переезд в Россию для меня — большой шаг вперед в карьере, надеюсь, что получится проявить себя и подняться на новый качественный уровень в плане профессионализма.

На слуху из России несколько команд, выступающих в еврокубках. Это ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». Так что буду знакомиться с новым турниром и соперниками через игры за Тулу.

Опыт матчей в Испании против Месси, Роналду, Гризманна? Все знают, что это великолепные мастера, настоящие звезды! Против них любому защитнику сложно играть, у меня иногда получалось, иногда нет. В испанском чемпионате я получил огромный опыт, уверен, что смогу его использовать в «Арсенале». Главная задача — победы в каждом матче нашей команды. Приложу все силы, чтобы помочь клубу быть в десятке лучших команд чемпионата», — цитирует Альвареса официальный сайт «Арсенала».