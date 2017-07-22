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Паулу Фонсека: На Украине разное отношение судей к топ-клубам

Источник:  UA TribunaКомментарии

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился соображениями о предвзятом судействе в адрес своей команды.

«Другие тренеры намного чаще плохо высказываются о судьях, чем мы, хотя толерантность арбитров по отношению к нам намного меньше. Чтобы выиграть, «Шахтер» должен быть намного лучше соперника. Если нет – нам не дадут победить.

Можете говорить что угодно, но меня не обманешь. У меня есть огромное количество примеров, где судейство не одинаковое по отношению к двум топ-клубам Украины. Многие просто не замечают эти моменты, потому что не до конца понимают игру.

На Украине есть хорошие судьи – если сравнивать их с арбитрами других стран, я не скажу, что они хуже в техническом плане. Но им не хватает смелости. У «Шахтера» точно нет рычагов, чтобы влиять на судейский корпус. Сказать прямее, чем я говорю, невозможно. Те, кто занимается футболом на Украине, и читатели прекрасно все поймут.

Как только я приехал сюда, я уважал судейство. И когда нужно их хвалить, я всегда это делаю. Но когда я чувствую, что начинают идти против меня, я не буду молчать. Могу повторить – я не дурак, я понимаю, что происходит», — приводит слова Фонсеки Tribuna.

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