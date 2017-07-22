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Максим Кицын: Владивосток показался похожим на Китай

Источник:  ХК «Адмирал»Комментарии

Нападающий «Адмирала» Максим Кицын поделился впечатлениями от Владивостока.

«Владивосток мне очень нравится. Первое впечатление — похоже на Китай, как по телевизору, но мне здесь нравится все. Единственное — немного далеко ездить до стадиона, но город нравится очень. 

Как отношусь к перелетам? Я четыре года играл в Новокузнецке, там тоже было много перелетов. Здесь будет ещё больше, но ребята же играют как-то. Придется больше восстанавливаться, правильно питаться. Немного пугает, но, с другой стороны, что делать? Приняли здорово, некоторых ребят я знал. Молодая команда, хорошие ребята», — цитирует Кицына официальный сайт «Адмирала».

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