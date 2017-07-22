Елена Фомина: Атлетизм Швеции взял свое
Главный тренер женской сборной России Елена Фомина прокомментировала поражение от сборной Швеции во втором туре группового этапа чемпионата Европы.
«Конечно, опасность исходила от шведок. Понятно, что они мощные, агрессивные. Как раз то, за что мы переживали, — стандартные положения. Как раз два мяча и пропустили. Не хватило немножко концентрации. Мощь и атлетизм шведок взяли свое. Но в целом девчонки достойно выглядели, боролись. Сложно сказать, кто сыграл на пять из пяти, когда мы проиграли 0:2. Возможно, Морозова, Данилова, из них кто-то. Сейчас главное — восстановиться и прийти в себя, потому что впереди точно такой же тяжелый матч», — приводит слова Фоминой официальный сайт УЕФА.
Отметим, 25 июля россиянки проведут заключительный матч в квартете против команды Германии.
Матч
Голы
Шелин 22 (1:0). Блакстениус 51 (2:0).
Состав
Швеция: Линдал, Самуэльссон, Сембрандт, Фишер, Эрикссон, Дальквист (Фолькессон, 63), Аслани, Зегер, Шелин, Блакстениус (Хаммарлунд, 73), Схоуг (Рольфё, 46)
Россия: Щербак, Кожникова, Макаренко, Морозова Е., Зиястинова, Чоловяга, Черномырдина (Федорова, 66), Смирнова, Солодкая, Данилова (Карпова, 73), Сочнева (Кисконен, 81)
Предупреждения:
Эрикссон, 17 - Сочнева, 21; Морозова Е., 55
Судья:
Стефани Фраппарт (Франция)
Место и дата
21 июля 19:00, , Онлайн-трансляция