Василий Филипенко: «Югра» надеется на удачный сезон

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Как оценю календарь? Легких календарей не бывает. Позитивно, что открываем турнир домашней серией — против «Северстали», «Торпедо», «Спартака» и Риги. Для команды, которая обновилась, стартовать в родных стенах — это плюс. Летом раскачать хоккейного болельщика не очень легко, но все службы клуба уже начали подготовку к стартовой домашней серии. По большому счету сезон для нас уже начался.

Прекрасно понимаем, что конкуренция в Восточной конференции становится все более острой, летом укрепились «Автомобилист», «Лада», другие клубы из середины таблицы, не говоря уж о традиционных лидерах Востока. Но «Югра» в межсезонье тоже провела большую работу, а потому надеемся на успешный сезон», — цитирует Филипенко Russia-Hockey.