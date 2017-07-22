Александр Меньков: Жаль, что футболистам уделяют больше внимания, чем остальным

Прыгун в длину Александр Меньков выразил сожаление, что футболу в России уделяется больше внимания, чем остальным видам спорта.

«Про футболистов не буду ничего говорить, там и так все понятно. Печально, что им продолжают уделять большое внимание. Слишком много они на себя берут. Зачем делать такую сборную?! Пока тренеры не начнут собирать маленькие таланты в селах, результата не будет.

Набирают избалованных богатеньких молодых, которым уже ничего не нужно и неохота никуда стремиться», — приводит слова Менькова «Столица С».