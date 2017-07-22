Наталья Солодкая: Оказавшись на турнире поняла, что мне еще работать и работать
Защитник женской сборной России Наталья Солодская прокомментировала поражение от сборной Швеции во втором туре группового этапа чемпионата Европы.
«Ожидали, что будет другой результат. Настраивались, конечно, на победу. Я впервые на таком уровне, для меня каждый матч сложный. Не могу это словами объяснить, это просто…. Атмосфера удивительная. Впервые оказавшись на Евро, я понимаю, что еще работать и работать», — приводит слова Солодской официальный сайт УЕФА.
Отметим, 25 июля россиянки проведут заключительный матч в квартете против команды Германии.
Матч
Голы
Шелин 22 (1:0). Блакстениус 51 (2:0).
Состав
Швеция: Линдал, Самуэльссон, Сембрандт, Фишер, Эрикссон, Дальквист (Фолькессон, 63), Аслани, Зегер, Шелин, Блакстениус (Хаммарлунд, 73), Схоуг (Рольфё, 46)
Россия: Щербак, Кожникова, Макаренко, Морозова Е., Зиястинова, Чоловяга, Черномырдина (Федорова, 66), Смирнова, Солодкая, Данилова (Карпова, 73), Сочнева (Кисконен, 81)
Предупреждения:
Эрикссон, 17 - Сочнева, 21; Морозова Е., 55
Судья:
Стефани Фраппарт (Франция)
Место и дата
21 июля 19:00, , Онлайн-трансляция