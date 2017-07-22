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Евгений Дратцев: Просто так из бассейна на открытую воду не придти

Источник:  Всероссийская федерация плаванияКомментарии

Евгений Дратцев поделился впечатлениями от завоевания бронзы в плавании на 25 км в открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Последняя медаль в открытой воде на чемпионате мира у нас была в 2013 году в Барселоне, где я стал бронзовым призером на этой же дистанции, поэтому я очень доволен, что вновь сумел завоевать медаль для команды. За километр до финиша я попытался выйти в лидеры. Увидел, что француз Аксель идет по другой траектории – с боку от нас. Думал, что обогнал его, но в итоге он первый вышел на буй. Потом итальянец некорректно переплыл меня, что помешало мне в полную силу финишировать. Обычно за такое поведение спортсменов дисквалифицируют.

Соперники очень прибавили, особенно французы. Сильные команды у американцев и итальянцев. И нам надо молодежь подтягивать. Для этого им надо набираться опыта, чаще ездить на соревнования, например, на этапы Кубка мира. Просто так из бассейна не придешь и не проплывешь на открытой воде. Да и психологически надо быть к этому готовым. У меня в свое время, когда я начинал, тоже не сразу получалось. И только потом, после соревновательного опыта, появились результаты», — приводит слова Дратцева официальный сайт Всероссийской Федерации плавания.

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