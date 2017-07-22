Александр Меньков: На ЧМ нужно забыть о слове «Россия» в интервью

Легкоатлет Александр Меньков прокомментировал решение о допуске на международные соревнования под нейтральным флагом.

«Я был невероятно рад, когда узнал об этом! Безусловно, это очень важное для меня решение. Честно говоря, я уже не надеялся, что разрешат выступить на чемпионате мира. Слава богу, ожидания не оправдались. Осталось уладить разные формальности и подписать договор о выступлении под нейтральным флагом. Тем самым я дам обязательство не иметь на форме символики России и не упоминать ее в интервью иностранным журналистам. Словно из космоса прилетел. Но решение принимал не долго и не вижу смысла оправдываться по этому поводу. Это не я должен делать…

Буду планомерно набирать форму к чемпионату мира в Лондоне. Чемпионат страны предполагаю пропустить, так как он состоится за неделю до мирового первенства, и есть риск получить травму. Необходимый норматив уже сдан, поэтому главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, надеюсь, пойдет мне навстречу. Сейчас, главное, не форсировать события», — приводит слова Менькова «Столица С».