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Секу Конде: В матче с «Анжи» судья был против «Амкара»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Защитник «Амкара» Секу Конде после матча второго тура РФПЛ против «Анжи» выразил недовольство работой судейской бригады.

«Было очень тяжело войти в игру из-за жары. В первом тайме «Амкар» играл неплохо. Игроки «Амкара» получили много желтых карточек? Этот судья вообще… Я сыграл головой, а он сказал, что рукой, и дал мне желтую карточку. Ничего не понимаю. А защитник команды соперника Фибель три-четыре раза раз ударял наших футболистов, а арбитр ничего не сказал… Думаю, что судья был против нас.

Сейчас нам нужно, как обычно, работать. Мы уже проиграли два раза. Игру третьего тура с «Ростовом» на своем поле обязательно должны выиграть. «Амкар» не может все время проигрывать. Мы должны показать хорошую игру против «Ростова», — цитирует Конде официальный сайт пермского клуба.

Матч

Анжи - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Брызгалов 23 (1:0).

Состав

Анжи: Солосин, Полуяхтов, Фибел, Мусалов, Афонин, Карасёв, Данченко (Базелюк, 70), Брызгалов, Маркелов, Яковлев (Гулиев, 55), Мамтов (Кацаев, 71)

Амкар: Нигматуллин, Идову, Занев, Зайцев, Сиваков, Гиголаев (Конде, 46), Костюков, Гол (Салугин, 64), Шаваев (Комолов, 40), Бодул, Гасилин

Предупреждения:

Брызгалов, 11; Полуяхтов, 45 - Гиголаев, 39; Сиваков, 46; Конде, 75; Салугин, 86; Костюков, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

21 июля 19:30, Анжи-Арена, Онлайн-трансляция

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