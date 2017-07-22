Секу Конде: В матче с «Анжи» судья был против «Амкара»

Защитник «Амкара» Секу Конде после матча второго тура РФПЛ против «Анжи» выразил недовольство работой судейской бригады.

«Было очень тяжело войти в игру из-за жары. В первом тайме «Амкар» играл неплохо. Игроки «Амкара» получили много желтых карточек? Этот судья вообще… Я сыграл головой, а он сказал, что рукой, и дал мне желтую карточку. Ничего не понимаю. А защитник команды соперника Фибель три-четыре раза раз ударял наших футболистов, а арбитр ничего не сказал… Думаю, что судья был против нас.

Сейчас нам нужно, как обычно, работать. Мы уже проиграли два раза. Игру третьего тура с «Ростовом» на своем поле обязательно должны выиграть. «Амкар» не может все время проигрывать. Мы должны показать хорошую игру против «Ростова», — цитирует Конде официальный сайт пермского клуба.