M-1 Challenge. Кунченко будет защищать титул в бою с Романовым

27 октября на турнире M-1 Challenge в Санкт-Петербурге состоится бой за звание чемпиона в полусреднем весе, в котором обладатель пояса Алексей Кунченко сразится с Сергеем Романовым.

Эта встреча будет главным событием турнира. Чемпион М-1 за карьеру провел 16 поединков и во всех одержал победы, из которых 12 были досрочными. Кунченко завоевал пояс в апреле 2016 года, когда он одолел Мурада Абдулаева. После этого представитель команды «Новый поток» трижды успешно защитил титул.

Сергей Романов, претендующий на пояс, провел 15 боев, одержал 14 побед и потерпел 1 поражение. 27-летний боец представляет клуб «Сечь PRO».

Как сообщает официальный сайт M-1 Global, на турнире, приуроченном к 20-летию компании, также выступят спортсмены из Бразилии, США, Англии, Франции, Республики Беларусь, Украины и Германии.

Напомним, турнир M-1 Challenge пройдет в Ледовом дворце. Ближайший турнир компания проведет сегодня, 22 июля, в Ингушетии.