Тренер «Амкара»: У нас есть проблемы, с которыми будем разбираться

Тренер «Амкара» Горан Алексич прокомментировал поражение во втором туре РФПЛ от махачкалинского «Анжи».

«Мы проиграли два первых матча на выезде на старте нового сезона РФПЛ. Это, конечно, неприятно. Видно, что испытываем проблемы в опорной зоне в связи с травмой Огуде и уходом Йовичича. При этом сегодня планировали выпустить в опорную зону Рязанцева, но его температура не позволила этого сделать. У нас есть проблемы. Будем разбираться, анализировать и улучшать нашу ситуацию.

Следующий матч с «Ростовом», как и все остальные игры, будет принципиальным. Мы серьезно настраивались и на матч с «Анжи». Пытаемся сейчас работать на максимуме. Конечно, у нас есть проблемы и с атакой. Не решен вопрос по форварду, которого клуб продолжает искать. Тем не менее сейчас нужно быстро восстановиться и начинать готовиться к игре с «Ростовом». «Амкар» на своем поле всегда силен и рассчитывает на победу», — приводит слова Алексича официальный сайт пермской команды.