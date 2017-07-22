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Тренер «Амкара»: У нас есть проблемы, с которыми будем разбираться

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Тренер «Амкара» Горан Алексич прокомментировал поражение во втором туре РФПЛ от махачкалинского «Анжи».

«Мы проиграли два первых матча на выезде на старте нового сезона РФПЛ. Это, конечно, неприятно. Видно, что испытываем проблемы в опорной зоне в связи с травмой Огуде и уходом Йовичича. При этом сегодня планировали выпустить в опорную зону Рязанцева, но его температура не позволила этого сделать. У нас есть проблемы. Будем разбираться, анализировать и улучшать нашу ситуацию.

Следующий матч с «Ростовом», как и все остальные игры, будет принципиальным. Мы серьезно настраивались и на матч с «Анжи». Пытаемся сейчас работать на максимуме. Конечно, у нас есть проблемы и с атакой. Не решен вопрос по форварду, которого клуб продолжает искать. Тем не менее сейчас нужно быстро восстановиться и начинать готовиться к игре с «Ростовом». «Амкар» на своем поле всегда силен и рассчитывает на победу», — приводит слова Алексича официальный сайт пермской команды.

Матч

Анжи - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Брызгалов 23 (1:0).

Состав

Анжи: Солосин, Полуяхтов, Фибел, Мусалов, Афонин, Карасёв, Данченко (Базелюк, 70), Брызгалов, Маркелов, Яковлев (Гулиев, 55), Мамтов (Кацаев, 71)

Амкар: Нигматуллин, Идову, Занев, Зайцев, Сиваков, Гиголаев (Конде, 46), Костюков, Гол (Салугин, 64), Шаваев (Комолов, 40), Бодул, Гасилин

Предупреждения:

Брызгалов, 11; Полуяхтов, 45 - Гиголаев, 39; Сиваков, 46; Конде, 75; Салугин, 86; Костюков, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

21 июля 19:30, Анжи-Арена, Онлайн-трансляция

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