Ален Рош: В спортивном плане вряд ли переход в «ПСЖ» принесет пользу Неймару

Бывший селекционер и игрок «ПСЖ» считает, что Дани Алвес и Неймар могут стать настоящими лидерами клуба.

Приглашение Дани Алвеса – это еще и хороший рекламный ход для клуба, - сказал в интервью SOFOOT.com бывший начальник селекционного отдела и игрок «ПСЖ» Ален Рош. - Если Алвес будет в Лиге чемпионов играть, так же как в «Ювентусе» в этом турнире, это будет супер. А в чемпионате Франции, у него, полагаю, вообще не будет проблем. В «ПСЖ» не было настоящего лидера, а этот парень все имеет для того, чтобы им стать. Если ему удастся помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов, я буду просто счастлив. Что касается Неймара, переход из «Барселоны» в «ПСЖ» - очень интересный вариант для него. Столько лет он был в тени Месси, и теперь в Париже станет лидером и кумиром. Если переход состоится, это станет большим событием для французского футбола. Что касается 220 миллионов евро (столько по слухам «ПСЖ» готов выложить за игрока – прим. ред.), если есть такие деньги, хозяин – барин. Но в спортивном плане вряд ли этот переход принесет какую-то пользу Неймару, все-таки у него больше шансов выиграть Лигу чемпионов в составе «Барселоны», чем в «ПСЖ».