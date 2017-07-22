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Полузащитник «Рубина» Ахметов отказался комментировать возвращение в основную команду

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от игры за молодежную команду казанцев в матче против «Зенита» (3:2) и отказался комментировать свое будущее в клубе.

– Во втором тайме мы поменяли тактику и стали активнее идти в прессинг. Это помогло, ведь мы начали сразу организовывать быстрые атаки. Газон на малой арене «Петровского» не очень хороший, но все были в равных условиях. Мы привыкали дольше, а когда смогли это сделать ­– сразу нащупали свою игру.

– Когда вас ждать в основе? Есть ли какие-то новости по вашему делу?
– Без комментариев, – сказал Ахметов. 

Напомним, 19-летний полузащитник был переведен в молодежную команду из-за конфликта с руководством клуба. По данным СМИ, представители футболиста требовали у «Рубина» выплатить проценты по зарплате из-за задержек, однако клуб отказался это делать. 

В молодежном первенстве Ахметов провел два матча и забил два гола.

«Может, скоро все решится». Как звезда «Рубина» переживает ссылку в молодежку

Матч

Зенит (мол) - Рубин (мол) - 2:3 (1:0)

Голы

Бойцов 28 (1:0).

Место и дата

21 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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