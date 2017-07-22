Полузащитник «Рубина» Ахметов отказался комментировать возвращение в основную команду

Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от игры за молодежную команду казанцев в матче против «Зенита» (3:2) и отказался комментировать свое будущее в клубе.

– Во втором тайме мы поменяли тактику и стали активнее идти в прессинг. Это помогло, ведь мы начали сразу организовывать быстрые атаки. Газон на малой арене «Петровского» не очень хороший, но все были в равных условиях. Мы привыкали дольше, а когда смогли это сделать ­– сразу нащупали свою игру.

– Когда вас ждать в основе? Есть ли какие-то новости по вашему делу?

– Без комментариев, – сказал Ахметов.

Напомним, 19-летний полузащитник был переведен в молодежную команду из-за конфликта с руководством клуба. По данным СМИ, представители футболиста требовали у «Рубина» выплатить проценты по зарплате из-за задержек, однако клуб отказался это делать.

В молодежном первенстве Ахметов провел два матча и забил два гола.

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