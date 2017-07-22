Полузащитник «Рубина» Ахметов отказался комментировать возвращение в основную команду
Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от игры за молодежную команду казанцев в матче против «Зенита» (3:2) и отказался комментировать свое будущее в клубе.
– Во втором тайме мы поменяли тактику и стали активнее идти в прессинг. Это помогло, ведь мы начали сразу организовывать быстрые атаки. Газон на малой арене «Петровского» не очень хороший, но все были в равных условиях. Мы привыкали дольше, а когда смогли это сделать – сразу нащупали свою игру.
– Когда вас ждать в основе? Есть ли какие-то новости по вашему делу?
– Без комментариев, – сказал Ахметов.
Напомним, 19-летний полузащитник был переведен в молодежную команду из-за конфликта с руководством клуба. По данным СМИ, представители футболиста требовали у «Рубина» выплатить проценты по зарплате из-за задержек, однако клуб отказался это делать.
В молодежном первенстве Ахметов провел два матча и забил два гола.
«Может, скоро все решится». Как звезда «Рубина» переживает ссылку в молодежку
Матч
Зенит (мол) - Рубин (мол) - 2:3 (1:0)
Голы
Бойцов 28 (1:0).
Место и дата
21 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция