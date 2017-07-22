Главный тренер молодежки «Рубина»: Ахметов – большой профессионал, никаких претензий к нему нет
Главный тренер молодежного состава «Рубина» Андрей Ситчихин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» оценил игру полузащитника Ильзата Ахметова за молодежку казанского клуба.
– Видно, что Ахметов – большой профессионал, никаких претензий к нему нет, замечаний по физической форме – тоже. Своим примером он помогает молодым ребятам раскрыться: все видят, как Ильзат работает на тренировках и играх, поэтому учатся у него.
– Понятно, когда Ахметов вернется в основной состав?
– Это вопрос не ко мне, а к руководителям клуба. Может, в скором времени все решится, – сказал Ситчихин.
Напомним, 19-летний полузащитник был переведен в молодежную команду из-за конфликта с руководством клуба. По данным СМИ, представители футболиста требовали у «Рубина» выплатить проценты по зарплате из-за задержек, однако клуб отказался это делать.
В молодежном первенстве Ахметов провел два матча и забил два мяча. 21 июля полузащитник забил победный гол в матче с молодежкой «Зенита». «Рубин» победил со счетом 3:2.
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Матч
Зенит (мол) - Рубин (мол) - 2:3 (1:0)
Голы
Бойцов 28 (1:0).
Место и дата
21 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция