Главный тренер молодежки «Рубина»: Ахметов – большой профессионал, никаких претензий к нему нет

Главный тренер молодежного состава «Рубина» Андрей Ситчихин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» оценил игру полузащитника Ильзата Ахметова за молодежку казанского клуба.

– Видно, что Ахметов – большой профессионал, никаких претензий к нему нет, замечаний по физической форме – тоже. Своим примером он помогает молодым ребятам раскрыться: все видят, как Ильзат работает на тренировках и играх, поэтому учатся у него.

– Понятно, когда Ахметов вернется в основной состав?

– Это вопрос не ко мне, а к руководителям клуба. Может, в скором времени все решится, – сказал Ситчихин.

Напомним, 19-летний полузащитник был переведен в молодежную команду из-за конфликта с руководством клуба. По данным СМИ, представители футболиста требовали у «Рубина» выплатить проценты по зарплате из-за задержек, однако клуб отказался это делать.

В молодежном первенстве Ахметов провел два матча и забил два мяча. 21 июля полузащитник забил победный гол в матче с молодежкой «Зенита». «Рубин» победил со счетом 3:2.

«Может, скоро все решится». Как звезда «Рубина» переживает ссылку в молодежку