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Валерий Рейнгольд: Васин постоянно развевает рот. У него нет рефлекса мастера

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающие «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру защитника ЦСКА Виктора Васина после поражения от «Локомотива» (1:3) во 2-м туре РФПЛ.

– Наверное, уровень. У него не срабатывает рефлекс мастера. В сборной портачил, со «Спартаком» напортачил. И сейчас. Он постоянно развевает рот, полагая, что ему дадут время все исправить. Нет, моментально наказывают. Такая же история с Кутеповым. Два сапога пара. Может, это от молодости, но уже пора играть в настоящий футбол. Обоим. Напрямую ж валят свои команды, - сказал Рейнгольд.

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