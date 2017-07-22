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Александр Бубнов: В матче с «Зенитом» у «Рубина» шансов немного

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча второго тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

«Рубину» ничего не остается, кроме как закрыться, но большой вопрос – получится ли. В этом нет никакой уверенности, вспоминая их ошибки в обороне в матче с «Краснодаром». Бердыеву предстоит много работать над этим компонентом. Даже заговорили о том, что надо возвращать Наваса. Это еще раз подчеркивает, что «Рубин» далек от того, что хотел бы видеть Бердыев. В связи с этим очевидно, что команда сделает акцент на разрушении, «Зенит» столкнется с необходимостью взламывать насыщенную оборону.

В матче со «СКА-Хабаровск» команда Манчини продемонстрировала свою мощь на флангах и неплохой контроль над мячом. Также была заметна нацеленность на дальние удары, что, собственно, и принесло результат. Понравился костяк в центре поля в лице Паредеса и Жулиано. Складывалось ощущение, что Паредес провел в «Зените» всю жизнь. По большому счету не вписался только Ерохин, в остальном команда выглядела органично. Это говорит о том, что «Зенит» уже сейчас выглядит довольно сыгранным коллективом, несмотря на изменения в межсезонье.

Шанс «Рубина»? Конечно, стандарты и контратаки, но я не думаю, что они очень велики. Команда слишком не сыграна. Наибольшие проблемы – в центре поля, где новая тройка центральных защитников и Оздоев, который толком не получал игровой практики в «Тереке». Надо понимать, что у Бердыева сложнее задача, ведь, по сути, ему нужно объединить две команды: «Рубин» и «Ростов», тогда как Манчини нужно внедрить несколько футболистов.

Все это вместе с фактором своего поля наводит на мысль, что «Зенит» является фаворитом и одержит победу. Нет, «Рубин» не обречен, но шансов на успех немного. Оптимальным результатом для казанцев будет ничья», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч

Зенит - Рубин

Место и дата

22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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