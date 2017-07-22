Ильгар Мамедов: Ибрагимов будет лидером сборной России

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов поделился впечатлениями от завоевания Камилем Ибрагимовым бронзовой медали на чемпионате мира.

«Камиль постепенно превращается в лидера сборной, этой медалью он сделал заявку. Якименко вернулся же как раз для того, чтобы Ибрагимова подтолкнуть к этому лидерству. Леха прекрасно понимает, что он возрастной спортсмен и до 2020 года вряд ли дотянет. Камилю за этот срок нужно создать лидерский характер, чтобы он смог тащить за собой команду.

У Камиля сетка была очень серьезная, соперники именитые. Он прошел почти всех. Немного не разобрался с ритмикой, кореец поймал ее раньше. Камиль не мог поймать темп, наполучал в середине боя. В общем, не сложилось. Но медаль у него первая в личном зачете, это достойный результат. Особенно выделяется победа над Ароном Силадьи. Их всего четверо в мировой истории, кто два раза подряд выигрывал Олимпийские игры. Причем, он Камиля задушил вначале, но тот перестроился и все пошло. Очень интересный бой вышел», - цитирует Мамедова «Р-Спорт».

Напомним, что Ибрагимов в полуфинальном поединке уступил южнокорейцу Ку Бон Гилю. На чемпионатах мира не проводятся матчи за третье место, а проигравшие в полуфиналах получают бронзовые награды.