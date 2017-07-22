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Отец Ибрагимова: Камилю не хватило опыта

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Анвар Ибрагимов, отец саблиста Камиля Ибрагимова, прокомментировал завоевание сыном бронзовой медали на чемпионате мира.

«Очень доволен, потому что медаль именно в личных соревнованиях мы ждали особенно. Тем более Камиль выбил из турнира очень сильных соперников, двукратного олимпийского чемпиона Арона Силадьи в первую очередь. В полуфинале был очень сильный кореец, и Камилю просто не хватило опыта проведения именно финальных боев, проводящихся на пике концентрации. Кореец опытнее, он переиграл его чисто тактически. Но в любом случае медаль – прекрасный старт нового олимпийского цикла. Камиль заматереет и пойдет в сабельную элиту. Впереди еще два чемпионата мира, чтобы подготовиться к Токио.

Сейчас растет новая команда саблистов. И Камиль уже на чемпионате Европы в Тбилиси, где в командных соревнованиях всегда назначался на завершающую стадию, доказал, что может стать лидером. Туда ставят самого сильного и того, у кого нервы в порядке», - цитирует Ибрагимова «Р-Спорт».

Напомним, что Ибрагимов в полуфинальном поединке уступил южнокорейцу Ку Бон Гилю. На чемпионатах мира не проводятся матчи за третье место, а проигравшие в полуфиналах получают бронзовые награды.

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