Анхель Ди Мария: «ПСЖ» примет Неймара с распростертыми объятиями

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прокомментировал возможный переход в клуб нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара.

- Конечно, все будет зависить от менеджеров и тренера, игроки не решают судьбы трансферов.

Любой игрок, который приходит в клуб, независимо от того кто он, будет принят одинаково хорошо. Ведь речь идет о «ПСЖ». Это большой клуб, который хочет выигрывать новые титулы. Поэтому у нас в составе много важных игроков, но кто бы ни пришел, его будут приветствовать с распростертыми объятиями, - заявил Ди Мария.

Ранее сообщалось, что Неймар может перейти из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

