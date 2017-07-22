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Илья Иванюк: IAAF рассматривала мою заявку чуть дольше месяца

Источник:  «Рабочий Путь»Комментарии

Российский легкоатлет Илья Иванюк рассказал, как узнал о решении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустить его до международных стартов. 

«О решении IAAF сказали 20 июля на утренней тренировке. Мне позвонил менеджер. Сначала его слова я воспринял как шутку, но потом осознал их серьезность. Надо сказать, что вердикт IAAF стал для меня очень приятной неожиданностью. Мою заявку в IAAF рассматривали чуть дольше месяца.
Как и собирался, я выступлю на чемпионате России. С 28 по 30 июля он состоится в подмосковном Жуковском. Правда, теперь внутрироссийский старт рассматривается как этап подготовки к чемпионату мира в Лондоне. На прошлой неделе я выполнил норматив для участия в нем (2 метра 30 сантиметров), став вторым на Кубке России в подмосковном Ерине.

Кстати, сейчас я занимаюсь оформлением британской визы. Ее довольно сложно получить, поэтому я и моя команда усердно работаем над документами», - сказал Иванюк в интервью «Рабочему пути».

Напомним, что 20 июля IAAF допустила еще восемь российских легкоатлетов до международных стартов в нейтральном статусе. Это Илья Иванюк (прыжок в высоту), Сергей Литвинов (метание молота), Алёна Лутковская (прыжок с шестом), Данил Лысенко (прыжок в высоту), Софья Палкина (метание молота), Валерий Пронкин (метание молота), Владислав Сарайкин (спортивная ходьба), Екатерина Соколенко (3000 м с препятствиями).

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