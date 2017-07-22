Рикки Хаттон: Пакьяо постарел за один вечер, когда проиграл Хорну

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе британец Рикки Хаттон прокомментировал поражение Мэнни Пакьяо в поединке с Джеффом Хорном.

- Думаю, Мэнни постарел за один вечер. Так оно и случается с большинством боксеров. Он нокаутирует соперников, а потом неожиданно терпит поражение.



Когда тебя побеждает Джефф Хорн… Я уважаю Джеффа, но, конечно, от Мэнни ждали только победы.

Но Пакьяо больше доказывать, его наследие колоссально. Никто не любит уходить с ринга побежденным, но кого это волнует, когда он добился столь многого?, - заявил Хаттон.

Напомним, 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.

В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения. Мэнни уже объявил о своем намерении воспользоваться данной опцией.

В 2009 году Пакьяо нокаутировал Рикки Хаттона во втором раунде.

