Рикки Хаттон: Пакьяо постарел за один вечер, когда проиграл Хорну
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе британец Рикки Хаттон прокомментировал поражение Мэнни Пакьяо в поединке с Джеффом Хорном.
- Думаю, Мэнни постарел за один вечер. Так оно и случается с большинством
боксеров. Он нокаутирует соперников, а потом неожиданно терпит поражение.
Когда тебя побеждает Джефф Хорн… Я уважаю Джеффа, но, конечно, от Мэнни ждали только победы.
Но Пакьяо больше доказывать, его наследие колоссально. Никто не любит уходить с ринга побежденным, но кого это волнует, когда он добился столь многого?, - заявил Хаттон.
Hatton: Pacquiao Got Old Overnight, When Horn Beats You... https://t.co/UZBwD4nr0t #boxing pic.twitter.com/skTV1AoZ8b— BoxingScene.com (@boxingscene) 22 июля 2017 г.
Напомним, 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.
В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения. Мэнни уже объявил о своем намерении воспользоваться данной опцией.
В 2009 году Пакьяо нокаутировал Рикки Хаттона во втором раунде.