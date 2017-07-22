Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бавария0 : 3Милан
Футбол  Тамбов- : -Спартак-2
Футбол  Краснодар- : -Тосно
Футбол  Тюмень0 : 0Зенит-2
Футбол  Зенит- : -Рубин
Водное поло  Голландия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рикки Хаттон: Пакьяо постарел за один вечер, когда проиграл Хорну

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе британец Рикки Хаттон прокомментировал поражение Мэнни Пакьяо в поединке с Джеффом Хорном.

- Думаю, Мэнни постарел за один вечер. Так оно и случается с большинством боксеров. Он нокаутирует соперников, а потом неожиданно терпит поражение.

Когда тебя побеждает Джефф Хорн… Я уважаю Джеффа, но, конечно, от Мэнни ждали только победы.

Но Пакьяо больше доказывать, его наследие колоссально. Никто не любит уходить с ринга побежденным, но кого это волнует, когда он добился столь многого?, - заявил Хаттон.

Напомним, 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.

В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения. Мэнни уже объявил о своем намерении воспользоваться данной опцией.

В 2009 году Пакьяо нокаутировал Рикки Хаттона во втором раунде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бернард Хопкинс: Я не понимаю, как Хорн выиграл бой у ПакьяоЭкс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс не считает, что австралиец Джефф Хорн действительно выиграл у Мэнни Пакьяо.Фредди Роуч: Пакьяо должен взять реванш у Хорна, а затем уйти из боксаМноголетний тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Фредди Роуч полагает, что карьера его подопечного близка к завершению.Спорт не вне политики! Самые известные спортсмены на видных политических постахСпорт не вне политики! Самые известные спортсмены на видных политических постахКто из признанных спортивных звезд впоследствии добился больших побед и на политической арене.Боб Арум: Есть множество городов и арен, где мы можем организовать повторный бой Пакьяо с ХорномГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о том, где может состояться повторный поединок между филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном.Мэнни Пакьяо: Я буду продолжать боксировать ради бога, своей семьи и болельщиковЗнаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил о своем намерении продолжить спортивную карьеру.Джефф Хорн: Готов снова встретиться с Пакьяо, для меня это не проблемаАвстралиец Джефф Хорн готов провести повторный поединок с экс-чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.Боб Арум: Если работа в Сенате Филиппин будет забирать время Пакьяо, ему лучше завершить спортивную карьеруГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум согласен с тем, что Мэнни Пакьяо целесообразно завершить выступления на профессиональном ринге.Фредди Роуч: Буду советовать Пакьяо провести еще один бой или завершить карьеруМноголетний наставник филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Фредди Роуч советует своему подопечному задуматься о завершении спортивной карьеры.Джефф Фенек: Хорн честно побил Пакьяо, Мэнни пытается сохранить лицоЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях австралиец Джефф Фенек прокомментировал результат поединка Мэнни Пакьяо - Джефф Хорн.Боб Арум: Австралийские фанаты оказали влияние на результат боя Пакьяо – ХорнГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о факторах, которые могли повлиять на решение судей в поединке Мэнни Пакьяо - Джефф Хорн.Боб Арум: Пакьяо может хорошо подзаработать на реванше с Хорном, но решение только за нимГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пока не знает, состоится ли повторный поединок его давнего подопечного Мэнни Пакьяо с австралийцем Джеффом Хорном.Джефф Хорн: Я точно победил Пакьяо. Хочу бой с МэйвезеромДжефф Хорн: Я точно победил Пакьяо. Хочу бой с МэйвезеромАвстралийский боксер первого полусреднего веса Джефф Хорн заявил, что уверен в справедливости своей победы над филиппинцем Мэнни Пакьяо.Тренер Гленн Раштон: Хорн может побить МэйвезераТренер нового чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Джеффа Хорна Гленн Раштон прокомментировал победу своего подопечного над Мэнни Пакьяо.Мэнни Пакьяо: Хочу, чтобы в реванше с Хорном все было по-честномуЛегендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо намерен повторно сразиться с австралийцем Джеффом Хорном.Фредди Роуч: Поговорю с Пакьяо о завершении карьеры (видео)Фредди Роуч: Поговорю с Пакьяо о завершении карьеры (видео)Напомним, что 2 июля Пакьяо проиграл Хорну судейским решением: 117-111, 115-113 и 115-113.Александр Калинкин: Пакьяо проиграл Хорну. Все по делуИзвестный российский арбитр Александр Калинкин поделился впечатлениями от поединка Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна, в котором победу судейским решением одержал австралийский боксер.Андрей Шкаликов: Пакьяо уже и так задержался в спорте, пора уходитьИзвестный российский боксер Андрей Шкаликов прокомментировал поражение филиппинца Мэнни Пакьяо от австралийца Джеффа Хорна.Константин Пономарев: Бой с Пакьяо? Он остался на уровне разговоровРоссийский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал о возможности провести бой против филиппинца Мэнни Пакьяо.Константин Пономарев: Победа Хорна над Пакьяо – нормальное судейское решениеРоссийский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, прокомментировал итог поединка Мэнни Пакьяо с Джеффом Хорном.Мэнни Пакьяо: Габариты Хорна проблем не доставилиФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что причиной его поражения от австралийца Джеффа Хорна стали постоянные нарушения правил оппонентом по ходу боя.
Футбол
Валерий Рейнгольд: Васин постоянно развевает рот. У него нет рефлекса мастера
Футбол
Полузащитник «Рубина» Ахметов отказался комментировать возвращение в основную команду
Легкая атлетика
Александр Меньков: На ЧМ нужно забыть о слове «Россия» в интервью
Футбол
Виктор Альварес: Переход в Россию - большой шаг в карьере
все новости
Джефф Хорн
Джефф Хорнвсе новости
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяовсе новости
хаттон рикки
хаттон рикки