Зоран Тошич: Главное, что мои голы принесли много побед ЦСКА

Полузащитник Зоран Тошич прокомментировал свое прощание с болельщиками ЦСКА.

- Странные ощущения! Привык, что всегда был на поле, сейчас я тут в другом качестве. Какие голы и матчи самые запоминающиеся? Очень тяжело выбрать, каждый момент, проведенный в футболке ПФК ЦСКА - большая честь для меня. Было много хороших игр и голов.

Но, конечно, гол «Локомотиву», который принёс чемпионство - один из самых важных для меня и для клуба. Главное, что мои голы принесли много побед клубу, - рассказал Тошич.

На матче с «Локомотивом» 21 июля армейский клуб чествовал Зорана Тошича, который покинул ЦСКА после семи лет выступлений за красно-синих.

Ожидается, что в ближайшее время он станет игроком стамбульского «Галатасарая».