Зоран Тошич: Главное, что мои голы принесли много побед ЦСКА
Полузащитник Зоран Тошич прокомментировал свое прощание с болельщиками ЦСКА.
- Странные ощущения! Привык, что всегда был на поле, сейчас я тут в другом качестве. Какие голы и матчи самые запоминающиеся? Очень тяжело выбрать, каждый момент, проведенный в футболке ПФК ЦСКА - большая честь для меня. Было много хороших игр и голов.
Но, конечно, гол «Локомотиву», который принёс чемпионство - один из самых важных для меня и для клуба. Главное, что мои голы принесли много побед клубу, - рассказал Тошич.
На матче с «Локомотивом» 21 июля армейский клуб чествовал Зорана Тошича, который покинул ЦСКА после семи лет выступлений за красно-синих.
Ожидается, что в ближайшее время он станет игроком стамбульского «Галатасарая».
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция