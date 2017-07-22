Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» должен повышать свои результаты

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги тренировочного сбора в Финляндии.

«В целом должен сказать, что ребята сработали очень хорошо. Все трудились с отдачей и желанием. Ни в чем упрекнуть не могу. Все работали добросовестно. Я доволен, что в этот период, который мы провели, ребята делали все сознательно и готовились к сезону. Это очень важно.

Каким будет состав пятерок? Точно я не могу сказать. В принципе, звенья, которые мы сформировали, были для того, чтобы мы могли работать, а также чтобы были равные составы. Мы смотрели, кто как будет работать, кто как будет выглядеть. Конечно, делали определенные прикидки. Сейчас будет процесс тактической работы, а также будет игровая практика. Поэтому будем смотреть внимательно, какие решения надо принимать.



Я думаю, что ребята уже окрепли, набрались опыта. Стабильная команда – это очень важно. Надеюсь, что ребята в этом году сыграют намного лучше. Мы должны повысить свои результаты, улучшить свою игру. И то подкрепление, которое у нас будет, надеюсь, поможет нам», — цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.