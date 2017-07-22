Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бавария0 : 3Милан
Футбол  Тамбов- : -Спартак-2
Футбол  Краснодар- : -Тосно
Футбол  Тюмень0 : 0Зенит-2
Футбол  Зенит- : -Рубин
Водное поло  Голландия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Годовая зарплата Неймара в «ПСЖ» может составить 30 миллионов евро

Источник:  ESPNКомментарии

По информации ESPN, форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар уже согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта.

Согласно данным источника, Неймар уже сообщил руководству французского клуба о том, что он хочет перейти в их клуб.

Это означает, что французскому клубу придется выплатить «Барселоне» 222 миллиона евро в качестве суммы отступных, которая прописана в действующем контракте игрока с каталонцами.

Сам Неймар в случае завершения трансфера получит подписной бонус, а его годовая зарплата в Париже может составить 30 миллионов евро. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анхель Ди Мария: «ПСЖ» примет Неймара с распростертыми объятиямиПолузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прокомментировал возможный переход в клуб нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара.Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита» (видео)Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Тошич подпишет контракт с «Галатасараем»Турецкий «Галатасарай» достиг устной договоренности о подписании контракта с бывшим игроком московского ЦСКА Зораном Тошичем, сообщает Fanatik.Абрамович одобрил переход Матича в «Манчестер Юнайтед»Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович одобрил переход полузащитника Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.Смолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛСмолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Ахмат» сделал предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса» СалесаИнтерес к полузащитнику Матеусу Салесу, который принадлежит «Палмейрасу», проявляет «Ахмат». Об этом сообщает бразильское издание Terra.«Индепендьенте» отклонил 9-миллионное предложение «Зенита» по РигониКак сообщает TYC Sports, «Зенит» не может договорится с «Индепендьенте» о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони.Робертсон перешел из «Халла» в «Ливерпуль»Полузащитник Эндрю Робертсон покинул «Халл» и стал игроком «Ливерпуля». Об этом сообщает официальный сайт «тигров».«Спартак» может арендовать форварда «Вердера» КрузеИнтерес к нападающему «Вердера» Максу Крузе проявляет «Спартак». Об этом сообщают немецкие СМИ.Неймар сообщил партнерам по «Барселоне» о переходе в «ПСЖ»Нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ». Об этом сообщают французские СМИ.Стало известно расписание матчей первого тура чемпионата Испании сезона-2017/18Испанская примера на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей первого тура сезона-2017/18.«Мы не можем сидеть сложа руки». Моуринью обеспокоен трансферами «МЮ»«Мы не можем сидеть сложа руки». Моуринью обеспокоен трансферами «МЮ»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Манчестер Сити».Юрген Клопп: Коутиньо не продается, он важный игрок «Ливерпуля»Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал интерес к Филиппе Коутиньо. Ранее сообщалось, что «красные» отказались продавать игрока в «Барселону» за 72 млн фунтов.«Он мой кумир». Как после этих слов Неймар может покинуть «Барселону»?«Он мой кумир». Как после этих слов Неймар может покинуть «Барселону»?«Советский спорт» – о возможном переходе Неймара в «ПСЖ».«Ювентус» предлагает за Джана 25 млн евроКак сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский «Ювентус» проявляет интерес к хавбеку «Ливерпуля» Эмре Джану.«Барселона» предложила за Коутиньо 72 млн фунтов, но получила отказРуководство «Барселоны» не оставляет попыток приобрести полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.Скандал лета. Почему до сих пор не наказаны люди, напавшие на Зобнина? (видео)Скандал лета. Почему до сих пор не наказаны люди, напавшие на Зобнина? (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Бавария» готова продать Ренату Саншеша за 48 миллионов евроПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге озвучил сумму, при условии выплаты которой клуб готов будет расстаться с португальским полузащитником Ренату Саншешем.Кто такой Марио Пашалич, который может перейти в «Спартак» (видео)Кто такой Марио Пашалич, который может перейти в «Спартак» (видео)Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает о потенциальном новобранце красно-белых.«Зенит» хочет приобрести защитника «Лиона» Янга-МбиваЗащитник «Лиона» Мапу Янга-Мбива попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщают французские СМИ.
Футбол
Валерий Рейнгольд: Васин постоянно развевает рот. У него нет рефлекса мастера
Футбол
Полузащитник «Рубина» Ахметов отказался комментировать возвращение в основную команду
Легкая атлетика
Александр Меньков: На ЧМ нужно забыть о слове «Россия» в интервью
Футбол
Виктор Альварес: Переход в Россию - большой шаг в карьере
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы