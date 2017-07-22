Годовая зарплата Неймара в «ПСЖ» может составить 30 миллионов евро

По информации ESPN, форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар уже согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта.

Согласно данным источника, Неймар уже сообщил руководству французского клуба о том, что он хочет перейти в их клуб.

Это означает, что французскому клубу придется выплатить «Барселоне» 222 миллиона евро в качестве суммы отступных, которая прописана в действующем контракте игрока с каталонцами.

Сам Неймар в случае завершения трансфера получит подписной бонус, а его годовая зарплата в Париже может составить 30 миллионов евро.





