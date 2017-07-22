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Сенад Лулич назначен капитаном «Лацио»

Источник:  Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Боснийский полузащитник Сенад Лулич стал новым капитаном «Лацио».

Такое решение принял главный тренер римлян Симоне Индзаги.

Ранее капитаном «Лацио» был полузащитник Лукас Биглия, который нынешним летом перешел в «Милан».

- У нас единая команда. Я новый капитан, но меня будут поддерживать Раду, Пароло и Иммобиле. Это мало что меняет, – заявил Лулич.

Напомним, в чемпионате Италии-2016/17 футболисты «Лацио» заняли пятое место.


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