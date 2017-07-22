Ольга Брусникина: Не понимаю, зачем переименововать синхронное плавание

Вице-президент федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина прокомментировала решение конгресса Международной федерации плавания (FINA) переименовать синхронное плавание в артистическое.

«Мы уважаем решение конгресса FINA, но сообщество синхронного плавания пока не понимает, к чему это ведет. Возможно, мы оценим это решение положительно позднее. Пока это не влечет за собой изменений правил. В любом случае синхронное сообщество будет бороться за то, чтобы именно синхронность как объективный фактор оценки оставалась ключевым моментом в нашем виде спорта. Конечно, мы прекрасно понимали, что раз вопрос вынесен на общее голосование конгресса, где преобладают представители плавания, вряд ли рекомендация бюро будет отклонена.

Мы искренне надеемся на то, что Минспорт поддержит нас в том, чтобы в российском спорте сохранилось прежнее название синхронного плавания, потому что со всеми переименованиями в официальных документах это может стать причиной коллапса в работе федерации», - приводит слова Брусникиной «Р-Спорт».