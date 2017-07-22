Андрей Крупорушников: Выступление Широбокова на юниорском ЧЕ было безупречным

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников заявил, что выступление Широбокова на юниорском чемпионате Европы было идеальным.

«Мы считали Широбокова безусловным фаворитом в этой дисциплине. Сергей реализовал то, что умеет. Он реально был сильнее всех в этой компании. Широбоков технически безупречно прошел дистанцию. Равных ему не было. Он тактически грамотно провел свою ходьбу, сразу не понесся. Он знал, когда сделать ускорение, наращивать темп. Молодец, просто идеальное выступление!

Для нас золото Широбокова – огромная радость! Ждем еще от Полины Миллер, Оксаны Гатауллиной высоких результатов. Хотя они, конечно, помладше в этой категории», - заявил Крупорушников.