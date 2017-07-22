Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень1 : 2Зенит-2
Футбол  Тамбов- : -Спартак-2
Футбол  Краснодар- : -Тосно
Футбол  Арсенал0 : 2Челси
Футбол  Зенит- : -Рубин
Водное поло  Голландия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Крупорушников: Выступление Широбокова на юниорском ЧЕ было безупречным

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников заявил, что выступление Широбокова на юниорском чемпионате Европы было идеальным.

«Мы считали Широбокова безусловным фаворитом в этой дисциплине. Сергей реализовал то, что умеет. Он реально был сильнее всех в этой компании. Широбоков технически безупречно прошел дистанцию. Равных ему не было. Он тактически грамотно провел свою ходьбу, сразу не понесся. Он знал, когда сделать ускорение, наращивать темп. Молодец, просто идеальное выступление!

Для нас золото Широбокова – огромная радость! Ждем еще от Полины Миллер, Оксаны Гатауллиной высоких результатов. Хотя они, конечно, помладше в этой категории», - заявил Крупорушников.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Зоран Тошич: Главное, что мои голы принесли много побед ЦСКА
Бокс
Рикки Хаттон: Пакьяо постарел за один вечер, когда проиграл Хорну
Футбол
Анхель Ди Мария: «ПСЖ» примет Неймара с распростертыми объятиями
Хоккей
Михаил Юньков покинул «Авангард»
все новости