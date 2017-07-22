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Бриедис и Перес проведут поединок 30 сентября в Риге

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Всемирная боксерская суперсерия (WBSS)Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Майрис Бриедис сразится с кубинцем Майком Пересом 30 сентября. 

Напомним, этот поединок пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии

Бой состоится на «Рига Арене» в столице Латвии.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с победителем боя чемпиона мира WBO украинца Александра Усика и немца Марко Хука.

В апреле текущего года Бриедис выиграл у Хука единогласным решением судей.

Майк Перес последние 10 лет проживает в Ирландии. Ранее он выступал в тяжелом весе.

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