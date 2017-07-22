Бриедис и Перес проведут поединок 30 сентября в Риге
Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Майрис Бриедис сразится с кубинцем Майком Пересом 30 сентября.
Напомним, этот поединок пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.
CONFIRMED: @WBCBoxing Champ @BriedisMairis meets @IsmaikelPerez in QF, 30th Sept - Riga Arena, Latvia - https://t.co/hQTzCLzeRT#AliTrophy pic.twitter.com/QMVQEWPdbc— WBSuperSeries (@WBSuperSeries) 22 июля 2017 г.
Бой состоится на «Рига Арене» в столице Латвии.
Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с победителем боя чемпиона мира WBO украинца Александра Усика и немца Марко Хука.
В апреле текущего года Бриедис выиграл у Хука единогласным решением судей.
Майк Перес последние 10 лет проживает в Ирландии. Ранее он выступал в тяжелом весе.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически