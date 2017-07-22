Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень1 : 2Зенит-2
Футбол  Тамбов- : -Спартак-2
Футбол  Краснодар- : -Тосно
Футбол  Арсенал0 : 2Челси
Футбол  Зенит- : -Рубин
Водное поло  Голландия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Воробьев: Анисин серьезно повзрослел

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев заявил, что нападающий Михаил Анисин прибавил в мастерстве в предсезонный период.

«Все зависит от самого Анисина - про него много пишут, много говорят. У парня есть шанс, только через работу, через труд он сможет показать всем, какой он игрок. Надеюсь, поможет команде.

В последнем двустороннем матче Анисин играл с Дастином Бойдом, неплохо проявил себя, отдал две передачи, но мы, понятно, будем пробовать разные варианты», - цитирует Воробьева «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» должен повышать свои результатыГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги тренировочного сбора в Финляндии.Михаил Юньков покинул «Авангард»Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Михаилом Юньковым.Евгений Корешков: Приняли правильное решение взять молодежь на сбор «Барыса»Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о подготовке команды к новому сезону.Василий Филипенко: «Югра» надеется на удачный сезонГенеральный директор «Югры» Василий Филипенко поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.Максим Кицын: Владивосток показался похожим на КитайНападающий «Адмирала» Максим Кицын поделился впечатлениями от Владивостока.«Слован» подписал контракт с Михалом РжепикомБратиславский «Слован» заключил однолетний контракт с форвардом Михалом Ржепиком. Об этом информирует официальный сайт словацкой команды.Рэй Шеро: Будет хорошо, если Ковальчук приедет в НХЛ. Но в «Нью-Джерси» его не будетГенеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро рассказал, что другие клубы не делали ему предложений по обмену нападающего Ильи Ковальчука, права на которого закреплены за «дьяволами» до конца следующего сезона.Андрей Скабелка: В «Ак Барсе» меня впечатлила клубная организацияГлавный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подеился воспоминаниями о своем выступлении за «Ак Барс» и «Салават Юлаев».Александр Гулявцев: На сборе все игроки «Северстали» пахали, никто не нылГлавный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвел итоги сбора в Ленинградской области и рассказал о планах на сбор в Финляндии.Андрей Скабелка: Впечатления от новичков «Авангарда» очень позитивныеГлавный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о впечатлениях от новых игроков команды и планах на новый сезон.Ковальчук метит в супергерои! Как Илья станет лучшим российским игроком ХХI векаКовальчук метит в супергерои! Как Илья станет лучшим российским игроком ХХI векаОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о наполеоновских планах форварда Ильи Ковальчука. И не видит причин – почему бы им не сбыться?Михаил Варнаков: Коллектив «Динамо» оставил приятные впечатленияНападающий московского «Динамо» Михаил Варнаков поделился впечатлениями от тренировок в составе бело-голубых.Чебыкин подписал контракт со «СКА-Невой»Бывший нападающий «Динамо» Николай Чебыкин подписал контракт со «СКА-Невой», сообщает официальный сайт клуба.Генменеджер «Адмирала»: Задолженности клуба к хоккеистам не относятсяГенеральный менеджер «Адмирала» Камил Гаджиев заявил, что у клуба отсутствуют долги перед игроками и персоналом.Илья Ковальчук: В следующем году хочу вернуться в НХЛ. Есть еще несбывшиеся мечты, которые остались тамРоссийский нападающий Илья Ковальчук рассказал о планах на будущее, отметив, что собирается вернуться в НХЛ.Евгений Малкин: Я пока не думаю о возвращении в КХЛФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, ставший обладателем «Харламов Трофи», дал интервью «Советскому спорту».Кто на Мозякина?! Пять игроков претендующих на титул лучшего бомбардира КХЛКто на Мозякина?! Пять игроков претендующих на титул лучшего бомбардира КХЛ«Советский спорт» называет пятерку форвардов, способных в будущем сезоне кинуть вызов лучшему снайперу российского хоккея Сергею Мозякину.ЦСКА поздравил Сергея Колушева с днем рождения «Советского спорта»Президент ЦСКА Игорь Есмантович поздравил владельца газеты «Советский спорт» Сергея Колушева с 93-летием печатного издания.Сергей Орешкин: Приехал в «Динамо СПб» с желанием работать и помогать клубу развиватьсяТренер-консультант «Динамо СПб» Сергей Орешкин поделился мнением о назначении на новую должность и переезде в Петербург.Орешкин стал тренером-консультантом «Динамо СПб»Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин назначен тренером-консультантом «Динамо СПб», сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Футбол
Зоран Тошич: Главное, что мои голы принесли много побед ЦСКА
Бокс
Рикки Хаттон: Пакьяо постарел за один вечер, когда проиграл Хорну
Футбол
Анхель Ди Мария: «ПСЖ» примет Неймара с распростертыми объятиями
Хоккей
Михаил Юньков покинул «Авангард»
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Владимир Воробьёв
Владимир Воробьёввсе новости
Михаил Анисин
Михаил Анисинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости