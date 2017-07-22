Владимир Воробьев: Анисин серьезно повзрослел

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев заявил, что нападающий Михаил Анисин прибавил в мастерстве в предсезонный период.

«Все зависит от самого Анисина - про него много пишут, много говорят. У парня есть шанс, только через работу, через труд он сможет показать всем, какой он игрок. Надеюсь, поможет команде.

В последнем двустороннем матче Анисин играл с Дастином Бойдом, неплохо проявил себя, отдал две передачи, но мы, понятно, будем пробовать разные варианты», - цитирует Воробьева «Р-Спорт».