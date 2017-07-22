«Спартак» проиграл «Уфе» в матче молодежного первенства
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура молодежного первенства России московский «Спартак» в гостях потерпел поражение с от «Уфы» (0:1).
Единственный гол на 68-й минуте забил Марк Криворог.
Отметим, что красно-белые проиграли второй матч подряд на старте сезона.
Матч
Уфа (мол) - Спартак (мол) - 1:0 (0:0)
Место и дата
22 июля 12:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
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