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Николай Димитров: Попов говорил мне, что мы можем стать одноклубниками

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Полузащитник «Урала» Николай Димитров рассказал о том, как проходил просмотр в лондонском «Арсенале» и про обещание Ивелина Попова играть в одном клубе.

«Мой просмотр в лондонском «Арсенал»? Договоренность была такая, что даже если «Арсенал» меня возьмет, то сразу отдаст в аренду. Либо мне нужно было остаться в Болгарии в «Левски» и выступать за него. И они мне звонили три или четыре раза, приезжали скауты на мои игры. Но тогда и у «Левски», и у меня был не очень удачный период, я не играл так хорошо. Думаю, что люди лондонцев были ни очень довольны тем, что увидели и в конце концов этот вопрос закрылся.

Что касается Венгера, то у меня был с ним разговор один на один. Это очень спокойный человек, уравновешенный. Он задавал мне ряд вопросов. Уже потом мне сказали, что он задает эти вопросы всем игрокам, чтобы понять насколько они уверены в себе и своих качествах. Например, спрашивал у меня, какие качества я считаю лучшими в себе и над какими нужно поработать. Спрашивал о моих достоинствах и недостатках. Он это спрашивал у всех, чтобы понять насколько футболист готов выступать в его команде.

В российский чемпионат мне советовал перейти мой друг Ивелин Попов? До моего перехода в «Урал» Ивелин мне говорил: «Давай, переходи в «Урал». Когда-нибудь я закончу в «Спартаке», приду, и мы станем одноклубниками». Также Ивелин дружит еще со времен «Кубани» с нашим капитаном Артёмом Фидлером. Он тоже зовет его часто к нам в команду», — цитирует Димитрова EANews.ru.

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