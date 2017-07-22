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Рашид Рахимов может возглавить «Кайрат»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский специалист Рашид Рахимов является главным кандидатом на пост главного тренера «Кайрата».

Об этом сообщает Kazfootball. 

- Напомним, в минувшую пятницу с поста наставника казахстанской команды ушел Кахабер Цхададзе. Это решение 48-летний специалист принял после вылета «Кайрата» из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда. Команда уступила албанскому «Скендербеу».

В сезоне-2016/17 Рашид Рахимов работал с грозненским «Тереком» (ныне - «Ахматом»). Ранее он тренировал в РФПЛ «Амкар» и «Локомотив».

Напомним, цвета «Кайрата» защищает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. 


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