Рашид Рахимов может возглавить «Кайрат»

Российский специалист Рашид Рахимов является главным кандидатом на пост главного тренера «Кайрата».

Об этом сообщает Kazfootball.



- Напомним, в минувшую пятницу с поста наставника казахстанской команды ушел Кахабер Цхададзе. Это решение 48-летний специалист принял после вылета «Кайрата» из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда. Команда уступила албанскому «Скендербеу».

В сезоне-2016/17 Рашид Рахимов работал с грозненским «Тереком» (ныне - «Ахматом»). Ранее он тренировал в РФПЛ «Амкар» и «Локомотив».

Напомним, цвета «Кайрата» защищает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.





