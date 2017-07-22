ЦСКА превзошел «Локомотив» по количеству голевых моментов и ударов

ЦСКА – «Локомотив»: Головин стал лучшим в дриблинге

ЦСКА – «Локомотив»: Головин стал лучшим в дриблинге Вчера в матче второго тура премьер-лиги «Локомотив» обыграл ЦСКА – 3:1.

Рашид Рахимов может возглавить «Кайрат» Российский специалист Рашид Рахимов является главным кандидатом на пост главного тренера «Кайрата».

Полузащитник «Урала» Николай Димитров рассказал о том, как проходил просмотр в лондонском «Арсенале» и про обещание Ивелина Попова играть в одном клубе.

Николай Димитров: Попов говорил мне, что мы можем стать одноклубниками

Николай Димитров: Попов говорил мне, что мы можем стать одноклубниками Полузащитник «Урала» Николай Димитров рассказал о том, как проходил просмотр в лондонском «Арсенале» и про обещание Ивелина Попова играть в одном клубе.

Обозреватель «Советского спорта» разбирает игру ЦСКА в матче с «Локомотивом».

Все пропало, ЦСКА! Колонка Михаила Борзыкина Обозреватель «Советского спорта» разбирает игру ЦСКА в матче с «Локомотивом».

Полузащитник Зоран Тошич прокомментировал свое прощание с болельщиками ЦСКА.

Зоран Тошич: Главное, что мои голы принесли много побед ЦСКА

Зоран Тошич: Главное, что мои голы принесли много побед ЦСКА Полузащитник Зоран Тошич прокомментировал свое прощание с болельщиками ЦСКА.

«Локо – не мальчик для битья». Мостовой разбирает столичное дерби

«Локо – не мальчик для битья». Мостовой разбирает столичное дерби Бывший полузащитник сборной России подвел итоги столичного дерби.

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о неожиданном, но закономерном исходе пятничного дерби

Семин срезал Гончаренко, как профессор студента. А ведь Слуцкий предупреждал!

Семин срезал Гончаренко, как профессор студента. А ведь Слуцкий предупреждал! Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о неожиданном, но закономерном исходе пятничного дерби

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча второго тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

Александр Бубнов: В матче с «Зенитом» у «Рубина» шансов немного

Александр Бубнов: В матче с «Зенитом» у «Рубина» шансов немного Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча второго тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

Главный тренер молодежного состава «Рубина» Андрей Ситчихин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» оценил игру полузащитника Ильзата Ахметова за молодежку казанского клуба.

Главный тренер молодежки «Рубина»: Ахметов – большой профессионал, никаких претензий к нему нет

Главный тренер молодежки «Рубина»: Ахметов – большой профессионал, никаких претензий к нему нет Главный тренер молодежного состава «Рубина» Андрей Ситчихин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» оценил игру полузащитника Ильзата Ахметова за молодежку казанского клуба.

Бывший нападающие «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру ЦСКА после поражения от «Локомотива» (1:3) во 2-м туре РФПЛ.

Валерий Рейнгольд: У ЦСКА аховое положение Бывший нападающие «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру ЦСКА после поражения от «Локомотива» (1:3) во 2-м туре РФПЛ.

Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от игры за молодежную команду казанцев в матче против «Зенита» (3:2) и отказался комментировать свое будущее в клубе.

Полузащитник «Рубина» Ахметов отказался комментировать возвращение в основную команду Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от игры за молодежную команду казанцев в матче против «Зенита» (3:2) и отказался комментировать свое будущее в клубе.

Тренер «Амкара» Горан Алексич прокомментировал поражение во втором туре РФПЛ от махачкалинского «Анжи».

Тренер «Амкара»: У нас есть проблемы, с которыми будем разбираться

Тренер «Амкара»: У нас есть проблемы, с которыми будем разбираться Тренер «Амкара» Горан Алексич прокомментировал поражение во втором туре РФПЛ от махачкалинского «Анжи».

«Советский спорт» понаблюдал за игрой 19-летнего Ильзата Ахметова, которого сослали в дубль из-за проблем с новым контрактом.

«Может, скоро все решится». Как звезда «Рубина» переживает ссылку в молодежку

«Может, скоро все решится». Как звезда «Рубина» переживает ссылку в молодежку «Советский спорт» понаблюдал за игрой 19-летнего Ильзата Ахметова, которого сослали в дубль из-за проблем с новым контрактом.

Защитник «Амкара» Секу Конде после матча второго тура РФПЛ против «Анжи» выразил недовольство работой судейской бригады.

Секу Конде: В матче с «Анжи» судья был против «Амкара»

Секу Конде: В матче с «Анжи» судья был против «Амкара» Защитник «Амкара» Секу Конде после матча второго тура РФПЛ против «Анжи» выразил недовольство работой судейской бригады.

«Советский спорт» – о неожиданной проблеме «Зенита» с сезонными абонементами.

«10 часов в очереди». «Зенит» очень сильно облажался с абонементами

«10 часов в очереди». «Зенит» очень сильно облажался с абонементами «Советский спорт» – о неожиданной проблеме «Зенита» с сезонными абонементами.

Прыгун в длину Александр Меньков выразил сожаление, что футболу в России уделяется больше внимания, чем остальным видам спорта.

Александр Меньков: Жаль, что футболистам уделяют больше внимания, чем остальным

Александр Меньков: Жаль, что футболистам уделяют больше внимания, чем остальным Прыгун в длину Александр Меньков выразил сожаление, что футболу в России уделяется больше внимания, чем остальным видам спорта.

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес поделился впечатлениями от перехода в стан «канониров».

Виктор Альварес: Переход в Россию - большой шаг в карьере

Виктор Альварес: Переход в Россию - большой шаг в карьере Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес поделился впечатлениями от перехода в стан «канониров».

Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен прокомментировал ничью в первом туре РФПЛ с московским «Спартаком».

Себастьян Хольмен: «Спартак» - лучший клуб России, однако «Динамо» тоже сильная команда

Себастьян Хольмен: «Спартак» - лучший клуб России, однако «Динамо» тоже сильная команда Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен прокомментировал ничью в первом туре РФПЛ с московским «Спартаком».

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

«Локо» обыграл ЦСКА, «Халл» Слуцкого купил игрока «Ливерпуля» и новый контракт Шведа. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.