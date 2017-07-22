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ЦСКА – «Локомотив»: Головин стал лучшим в дриблинге

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче второго тура премьер-лиги «Локомотив» обыграл ЦСКА – 3:1.

По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал Витиньо – 6 ударов (4 в створ). Наибольшее количество передач сделали братья Березуцкие – по 75. Василий был точнее Алексея – 92% против 88%. В единоборства чаще всех вступали Витиньо и Тарасов – по 35. Дмитрий был эффективнее – 43% выигранных дуэлей против 37% у армейского форварда. Самым активным в дриблинге был Головин – 12 обводок.

Все пропало, ЦСКА! Колонка Михаила Борзыкина

Матч

ЦСКА - Локомотив - 1:3 (1:1)

Голы

Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов

Предупреждения:

Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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