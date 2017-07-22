ЦСКА – «Локомотив»: Головин стал лучшим в дриблинге
Вчера в матче второго тура премьер-лиги «Локомотив» обыграл ЦСКА – 3:1.
По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал Витиньо – 6 ударов (4 в створ). Наибольшее количество передач сделали братья Березуцкие – по 75. Василий был точнее Алексея – 92% против 88%. В единоборства чаще всех вступали Витиньо и Тарасов – по 35. Дмитрий был эффективнее – 43% выигранных дуэлей против 37% у армейского форварда. Самым активным в дриблинге был Головин – 12 обводок.
Все пропало, ЦСКА! Колонка Михаила Борзыкина
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция