«Зенит» – «Рубин». Кузяев и Дриусси – в стартовом составе, Жулиано остался в запасе
Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч второго тура РФПЛ против «Рубина».
Стартовый состав: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Паредес, Кузяев, Шатов, Кокорин, Дриусси, Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Карпов, Жирков, Терентьев, Хави Грасия, Эрнани, Жулиано, Ерохин, Полоз.
Напомним, матч между «Зенитом» и «Рубином» пройдет 22 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 17:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
В первом туре петербуржцы в Хабаровске обыграли СКА со счетом 2:0, а казанцы дома уступили «Краснодару - 1:2.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов, Кузяев, Дриусси, Кокорин, Дзюба
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников, Жемалетдинов
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция