«Зенит» – «Рубин». Сонг и Жамалетдинов – в основе, Рочина и Азмун остались в запасе

Виталий Мутко: «Локомотив» всегда был одним из лидеров российского футбола и победил в дерби по праву

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» (1:3).