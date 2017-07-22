«Зенит» – «Рубин». Сонг и Жамалетдинов – в основе, Рочина и Азмун остались в запасе
Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на матч второго тура РФПЛ против «Зенита».
Стартовый состав: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Кузьмин, Набиуллин, Оздоев, М’Вила, Сонг, Жамалетдинов, Канунников.
Запасные: Акмурзин, Фильцов, Самбрано, Санчес, Бауэр, Сорокин, Рочина, Цаткаш, Карадениз, Азмун.
Напомним, матч между «Зенитом» и «Рубином» пройдет 22 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 17:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
В первом туре петербуржцы в Хабаровске обыграли СКА со счетом 2:0, а казанцы дома уступили «Краснодару - 1:2.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов, Кузяев, Дриусси, Кокорин, Дзюба
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников, Жемалетдинов
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция