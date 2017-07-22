Егорян проиграла в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию, Позднякова продолжает борьбу за медали
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Двукратная олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка Яна Егорян в 1/16 финала индивидуальных соревнований саблисток на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге уступила испанке Люсии Мартин-Португес.
Встреча завершилась со счетом 15:13 в пользу соперницы Егорян.
Другая россиянка София Позднякова оказалась сильнее американки Дагмары Возняк со счетом 15:14, а Валерия Большакова уступила итальянке Ирене Векки - 6:15.
Теперь за выход в четвертьфинал турнира Позднякова поспорит с японкой Мисаки Емурой.
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