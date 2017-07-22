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Михаил Воробьев: В лагере «Филадельфии» я могу стать лучше

Источник:  ХК «Филадельфия Флайерз»Комментарии

Российский нападающий Михаил Воробьев, подписавший контракт новичка с «Филадельфией», рассказал о своих тренировках в лагере развития клуба НХЛ. 

- Выступление на международном уровне – это всегда привилегия. Здесь играют лучшие хоккеисты моего возраста, тут лучше условия для соперничества и развития.

Здесь за игроком многие наблюдают, поэтому эта ситуация для меня так или иначе выигрышная.

Я хочу продолжать развиваться, и это отличная возможность для меня стать лучше, - заявил Воробьев.

Напомним, Михаил Воробьев был выбран «Летчиками» в четвертом раунде драфта НХЛ 2015 года под 104-м номером. В двух последних сезонах он защищал цвета «Салавата Юлаева» в КХЛ.

Ожидается, что следующий сезон 20-летний хоккеист начнет в АХЛ.

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