Тульский «Арсенал» арендовал Джорджевича у «Зенита» (фото)
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич продолжит карьеру в «Арсенале», сообщает официальный сайт тульского клуба.
Аренда рассчитана до конца сезона-2017/18.
Лука, добро пожаловать в @pfc_arsenal! https://t.co/ckGENaLzj2 pic.twitter.com/nnSt3NVtVL— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 22 июля 2017 г.
Напомним, 23-летний черногорец выступает за «Зенит» с лета 2012 года и забил три мяча в 29 матчах. За пять лет Джорджевич был в аренде в «Твенте», «Сампдории» и «Понферрадине».
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