Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал0 : 3Челси
Футбол  Оренбург0 : 0Балтика
Футбол  Краснодар- : -Тосно
Футбол  Тамбов2 : 0Спартак-2
Футбол  Зенит- : -Рубин
Водное поло  Голландия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тульский «Арсенал» арендовал Джорджевича у «Зенита» (фото)

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич продолжит карьеру в «Арсенале», сообщает официальный сайт тульского клуба.

Аренда рассчитана до конца сезона-2017/18.

Напомним, 23-летний черногорец выступает за «Зенит» с лета 2012 года и забил три мяча в 29 матчах. За пять лет Джорджевич был в аренде в «Твенте», «Сампдории» и «Понферрадине».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» – «Рубин». Сонг и Жамалетдинов – в основе, Рочина и Азмун остались в запасеТренерский штаб «Рубина» определился с составом на матч второго тура РФПЛ против «Зенита».«Зенит» – «Рубин». Кузяев и Дриусси – в стартовом составе, Жулиано остался в запасеТренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч второго тура РФПЛ против «Рубина».Александр Бубнов: В матче с «Зенитом» у «Рубина» шансов немногоБывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча второго тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином».Полузащитник «Рубина» Ахметов отказался комментировать возвращение в основную командуПолузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от игры за молодежную команду казанцев в матче против «Зенита» (3:2) и отказался комментировать свое будущее в клубе.«Может, скоро все решится». Как звезда «Рубина» переживает ссылку в молодежку«Может, скоро все решится». Как звезда «Рубина» переживает ссылку в молодежку«Советский спорт» понаблюдал за игрой 19-летнего Ильзата Ахметова, которого сослали в дубль из-за проблем с новым контрактом.«10 часов в очереди». «Зенит» очень сильно облажался с абонементами«10 часов в очереди». «Зенит» очень сильно облажался с абонементами«Советский спорт» – о неожиданной проблеме «Зенита» с сезонными абонементами.Виктор Альварес: Переход в Россию - большой шаг в карьереЗащитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес поделился впечатлениями от перехода в стан «канониров».Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита» (видео)Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Зенит» – «Рубин». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)В матче второго тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» сыграет с казанским «Рубином».Стеклов перешел из «Арсенала» в «Енисей»Опорный полузащитник тульского «Арсенала» Вадим Стеклов стал игроком тульского «Арсенала», сообщает официальный сайт красноярской команды.Смолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛСмолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Индепендьенте» отклонил 9-миллионное предложение «Зенита» по РигониКак сообщает TYC Sports, «Зенит» не может договорится с «Индепендьенте» о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони.Василий Уткин: Считаю, Манчини - слабейший иностранный тренер «Зенита»Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о назначении Роберто Манчини главным тренером «Зенита».Манчини спрячут под крышу? Превью матча «Зенит» – «Рубин»Манчини спрячут под крышу? Превью матча «Зенит» – «Рубин»«Советский спорт» рассказывает о сильных и слабых сторонах команд накануне очного матча в Санкт-Петербурге.Курбан Бердыев – гроза итальянцев в РоссииКурбан Бердыев – гроза итальянцев в РоссииОшибаются те, кто считает «Зенит» безоговорочным фаворитом матча с «Рубином».Молодежка «Зенита», ведя в два мяча, уступила «Рубину»В матче второго тура Молодежного первенства «Зенит» дома проиграл «Рубину» со счетом 2:3.Стройка есть, а цемента нет. Почему у Бердыева против Манчини мало шансовСтройка есть, а цемента нет. Почему у Бердыева против Манчини мало шансовОбозреватель «Советского спорта» объясняет, почему «Зенит» должен взять верх над «Рубином».«Црвена Звезда» пожелала «Зениту» выиграть чемпионат России на новом стадионеСербский клуб «Црвена Звезда» на своем официальном сайте выступил с обращением к петербургскому «Зениту».«Зенит» – «Рубин». Крышу стадиона «Санкт-Петербург» могут закрыть в случае дождяКрышу стадиона «Санкт-Петербург» могут закрыть перед матчем «Зенит» - «Рубин», если будет дождливая погода.Василий Уткин: Этот чемпионат РФПЛ – настоящая terra incognitaИзвестный журналист Василий Уткин поделился мнением о фаворитах стартовавшего чемпионата России по футболу.
Теннис
Кузнецов проиграл украинцу Долгополову в полуфинале турнира в Бостаде
Ралли
Стефан Петерансель: «Шелковый путь» - отличная гонка. Я еще вернусь
Волейбол
Татьяна Грачева: Мы должны обыгрывать Японию
Футбол
Массимо Аллегри: Я не боюсь ухода Дибалы из «Ювентуса» в «Барселону»
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Лука Джорджевич
Лука Джорджевичвсе новости