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Массимо Аллегри: Я не боюсь ухода Дибалы из «Ювентуса» в «Барселону»

Источник:  Сайт журналиста Альфредо ПедуллоКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о том, что аргентинский форвард Пауло Дибала может перейти в «Барселону» нынешним летом.

- Я не знаю, что происходит в «Барселоне» в связи с Неймаром и «ПСЖ». И не знаю, попытаются ли каталонцы приобрести кого-то взамен. Но я не боюсь потерять Дибалу. Не беспокоюсь об этом, – заявил Аллегри.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может купить у «Барселоны» форварда сборной Бразилии Неймара за 222 миллиона евро, а каталонцы рассматривают Пауло Дибалу в качестве потенциальной замены Неймара.

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