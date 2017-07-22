Татьяна Грачева: Мы должны обыгрывать Японию

Комментатор и волейбольный эксперт Татьяна Грачева считает, что женская сборная России должна побеждать в заключительном матче Мирового Гран-при.

Японию мы должны обыгрывать. И не потому что они слабые, а потому что мы должны продолжить проявлять свои лучшие качества. Япония для нас удобный соперник, потому что наша игра строится, в первую очередь, на блоке и атаке. Мы атакующая команда, игра на сетке – наше сильное качество. Мы должны бить так, чтобы японки не могли ничего достать в защите. Нам нужно как можно больше побеждать, иначе толку от выступления в Гран-при не будет, - сказала Грачева.

Матч сборных России и Японии состоится завтра в Гонконге. Начало в 8:15 (мск).