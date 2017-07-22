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Стефан Петерансель: «Шелковый путь» - отличная гонка. Я еще вернусь

Степан Чаушьян
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13-кратный и действующий чемпион «Дакара» Стефан Петерансель пообещал, что после очередной неудачи на ралли-марафоне «Шелковый путь» вернется и постарается победить в следующем году.

- Я рад, что победа в этом году досталась команде Peugeot Sport. Сериль Депре проделал по-настоящему великолепную работу. Он победил здесь уже во второй раз подряд. Надеюсь, что в следующий раз мы вернемся сюда и победим. Финишировать пятым – не самый хороший результат для меня.

- Что вы думаете о «Шелковом пути» в этом году?

- Это очень интересная гонка. Нелегкая – две недели, очень много километров. Она сложна по навигации. Много дюн. Отличная гонка, но не лучший для меня результат. Поэтому обещаю – я еще вернусь.

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