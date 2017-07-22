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Кузнецов проиграл украинцу Долгополову в полуфинале турнира в Бостаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Кузнецов не смог пробиться в финал турнира ATP, проходящего в шведском Бостаде. 

На стадии полуфинала Кузнецов уступил украинцу Александру Долгополову в двух партиях.

Матч продолжался 1 час и 4 минуты.

В финале Долгополов, ранее выбивший из борьбы другого россиянина Карена Хачанова, сразится с одним из испанцев: Давидом Феррером или Фернандо Вердаско.

Турнир АТР. Бостад (Швеция)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 538 125 долларов

1/2 финала

Долгополов (Украина) - Кузнецов (Россия) - 6:3, 6:2.

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