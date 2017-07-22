Кузнецов проиграл украинцу Долгополову в полуфинале турнира в Бостаде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Андрей Кузнецов не смог пробиться в финал турнира ATP, проходящего в шведском Бостаде.
На стадии полуфинала Кузнецов уступил украинцу Александру Долгополову в двух партиях.
Матч продолжался 1 час и 4 минуты.
В финале Долгополов, ранее выбивший из борьбы другого россиянина Карена Хачанова, сразится с одним из испанцев: Давидом Феррером или Фернандо Вердаско.
Турнир АТР. Бостад (Швеция)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 538 125 долларов
1/2 финала
Долгополов (Украина) - Кузнецов (Россия) - 6:3, 6:2.
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