Виталий Мутко: «Локомотив» всегда был одним из лидеров российского футбола и победил в дерби по праву

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» (1:3).

- ЦСКА и «Локомотив» показали классный футбол в дерби. Радует, что в чемпионате России несколько лидеров. Я наслаждался игрой в этом матче. Кто-то расстроен, конечно, поражением. Но в целом мы должны радоваться, что у нас такой футбол. «Локомотив» всегда был одним из лидеров российского футбола и победил по праву. Особенно он был силен в центре поля – Игорь Денисов, братья Миранчуки, Дмитрий Тарасов. Вот в чем главный успех игры. Плюс все, что можно, команды реализовывали в этом матче, - приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что после этой игры «Локомотив» набрал шесть очков и вышел в лидеры чемпионата. ЦСКА, имея в активе три очка, находится на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 30 июля «Локомотив» на своем поле примет «Анжи». Днем ранее ЦСКА в гостях встретится со «СКА-Хабаровск».