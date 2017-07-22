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Эдуард Николаев: Проигрывать обидно, но горевать не стоит

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Действующий чемпион «Дакара» пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, не сумевший попасть на подиум ралли-Марафона «Шелковый путь», рассказал «Советскому спорту», какие выводы предстоит сделать из этой неудачи.

- Насколько обидно быть не на подиуме сейчас, а стоять здесь?
- Конечно, как у любого спортсмена, после поражения присутствует какая-то досада. Но я с детства спортсмен и понимаю, что проиграть можно по-разному. Можно проиграть из-за своей ошибки, как на том «Дакаре», когда я положил грузовик на бок и из-за этого потерял призовое место. А можно проиграть из-за технических неполадок. Тоже обидно, но горевать из-за этого не стоит. Пусть лучше здесь, чем на «Дакаре». Важно, что было кому кроме меня приехать, и не одному-двоим – все три места на подиуме достались КАМАЗам. Хотелось, конечно, посоревноваться с ребятами. Мы шли хорошо. Даже после того, как у нас вылетел кардан, я уже тогда понимал, что два часа – это очень много. Даже на «Шелковом пути» с нашим любимым бездорожьем не отыграть. Стартовало 22 грузовика – очень хорошо, что была такая конкуренция. Всегда говорят, что на «Шелковом пути» у КАМАЗов здесь нет конкурентов. Теперь здесь были все за исключением разве что команды MAN. Но даже из нее был Артур Ардавичус, который ехал на мощной машине Iveco. Но КАМАЗ показал себя. Мы будем готовиться. Не расстраиваемся. Важно сделать выводы. По приезду домой будем делать разбор полетов, выявлять причины, почему это произошло. Есть вопросы непонятные… Для нас основное – это «Дакар». Будем к нему готовиться.

- Поломок хватало, но вы говорили, что все они в вашей карьере встречались впервые.
- На самом деле все те поломки, которые случились с нашим экипажем на этом «Шелковом пути», были первыми в моей карьере. Такое случалось несколько раз с Айратом Мардеевым, несколько раз с Антоном Шибаловым, у Димы Сотникова. Но когда-то это должно было произойти. На этой гонке я впервые выполнял роль быстрой технички – в поддержку нашим остальным экипажам. Я считаю, что это на самом деле правильно – это нужно делать. Очень полезно быть на прикрытии, понимать, как себя вести, понимать, насколько близко ехать к своим партнерам, понимать, насколько это важно быть тылом.

- С точки зрения тактики быстрая техничка на этапе может обгонять своих партнеров по команде?
- Когда ты – быстрая техничка – нельзя обходить своих. Но перед нашим экипажем такая задача была поставлена только за четыре этапа до финиша. Мы потеряли время с самого начала гонки, но тогда я не стал быстрой техничкой. У нас был рад испытаний, установленных на нашем автомобиле. Нужно было протестировать их в быстром темпе. Что не говори, как бы быстро ребята не ехали, но, когда ты выполняешь роль быстрой технички – не тот темп. Даже голова начинает думать по-другому. Поэтому большую часть гонки я ехал в боевом ритме.

- Испытаниями остались довольны?
- Да. Довольны пружинами, которые испытывали на подвеске. Мы довольны подвеской на кабине, хоть она и сломалась. Но сломалась она не как у Де Роя, который съехал. Мы же смогли финишировать и даже выиграть тот спецучасток. Нет узлов и агрегатов, установленных на автомобиль, от которых мы получили бы какой-то отрицательный отклик. Все положительно – все будем применять уже на «Дакар».

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