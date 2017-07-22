Айрат Мардеев: Сотников обязательно проставится за победу

Уже бывший победитель ралли-марафона «Шелковый путь» пилот команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал, что в следующем году обязательно постарается взять реванш у отобравшего у него титула партнера по команде Дмитрия Сотникова, и стать первым трехкратным чемпионом гонки.

- Все хорошо, все задачи, которые перед нами были поставлены, мы выполнили, собрали весь подиум. На старте гонки мы, конечно, о таком боялись даже мечтать. Было очень много сильных конкурентов - приехали основные соперники по «Дакару». В начале гонки было сложно бороться, у них был хороший темп, хорошие машины, но потом они сами по одному поотваливались. Даже было как-то обидно, когда остались только мы и боролись между собой. Ведь Де Рой всегда боролся до конца, но тут новая машина, есть проблемы с ней, да и у самого не было такого темпа, какой должен быть.

- Не обидно было проиграть титул?

- В том году мы выиграли, в этом – только третьи, но учитывая все те новинки, которые мы пробовали на нашей машине, и те проблемы, которые у нас были, я доволен результатом, что машина доехала до финиша. Все испытания мы провели.

- Есть какие-то предварительные итоги испытаний?

- Над автоматической коробкой нужно еще много работать, есть вещи, в которых она очень сильно проигрывает, есть те, в которых выигрывает. Пока минусов чуть больше, чем плюсов, именно на трассе «Шелкового пути». Можно на ней ехать быстрее. Посмотрим и перед «Дакаром» примем решение, поедем мы на ней туда или нет.

- Как будете отмечать? Сотников будет проставляться за победу?

- Конечно, будет проставляться, куда он денется! Он теперь второй в команде двукратный победитель «Шелкового пути». Мы по очереди с ним побеждаем, так что его очередь проставляться.

- Ждать реванша и первого трехкратного победителя в следующем году?

- Конечно, реванш будет, будем биться, всегда боремся до конца и здесь мы до последнего старались отыграться. Забрались на подиум, но с нашими ребятами бороться гораздо сложнее, чем с другими конкурентами, потому что у нас примерно одинаковый темп и стиль. Тем более, последние этапы были сложные, много бездорожья, на котором мы всегда быстрее. И в начале люди говорили, что «КАМАЗ-мастер» далеко позади, но это нормально. Мы всегда так едем, самое важное не какой ты на старте, а какой ты в последний день на финише.