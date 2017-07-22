Александр Коструков: Хотели все бросить и не раз

- В принципе, результатом я доволен. На большее сложно было рассчитывать – как бороться с такими машинами, которые оказались впереди? Мы пришли 11-ми и довольны. Я доволен, а штурман – не очень – хотел в десятку попасть.

- Насколько сложным получился «Шелковый путь»?

- Самыми сложными были последние три дня с песками, особенно для наших машин. Но мы их проехали потихоньку. С ремонтом брат помог, где-то вытащил. Благодаря штурману выехали – я по пескам плохо еду; Где-то советовал, где-то сам садился проезжал.

- Штурман обмолвился, что был момент, когда хотелось бросить все и выехать на асфальт.

- Были такие моменты и не раз.

- Что наталкивало на эти мысли? Усталость? Боязнь песков?

- Машины не очень надежные. Переживали за них. Боялись сломаться и остаться в песках. К счастью этого не произошло.

- Что насчет следующего года?

- Не знаю пока – там все решает руководство команды. От нас это не зависит.