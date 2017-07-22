Мария Опарина: Было несколько косячков, но у кого их не бывает?

- Очень рады, что наконец-то с моим штурманом Таисией Штаневой наконец-то доехали до Сианя! Была куча перипетий, в последние дни казалось, что все против нас, но все сложилось, мы даже на подиуме. Не зря сюда так долго ехали, все замечательно.

- Какие впечатления от гонки?

- Мне безумно понравилось, хотелось бы еще раз такое повторить или даже дальше пойти...

- «Дакар»?

- Чем черт не шутит, какая шлея под хвост попадет. Знаете, у барышень, с какой ноги встала, такое и утро. Встала с нужной ноги и вот на «Шелковый путь» поехала.

- Что было самым сложным в гонке?

- Самое сложное – это постоянный цейтнот, тайминг, недосып, смена часовых поясов, все накладывалось одно на другое. Но я считаю, что мы отработали очень хорошо, было несколько косячков, но у кого их не бывает? С тем же Лёбом вон что стало…